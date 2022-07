Stand: 20.07.2022 05:56 Uhr Ukraine-Krieg: Putin warnt vor weiterer Senkung der Gaslieferungen

Russlands Präsident Putin hat angekündigt, dass der Gaskonzern Gazprom seine Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen wird. Gleichzeitig schränkte er ein, es könne zu einem weiteren Absenken der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 kommen, sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten. Damit drohe die tägliche Kapazität der Pipeline Ende des Monats deutlich zu fallen. Gleichzeitig verwies Putin auf die Pipeline Nord Stream 2. Es gebe eine fertige Trasse, die könne man in Betrieb nehmen, so der russische Präsident. Nord Stream 1 ist die wichtigste Pipeline für russische Gasexporte nach Deutschland. Aktuell ist sie wie jeden Sommer wegen der Wartung außer Betrieb. Russland hatte die Liefermengen schon vor der planmäßigen Wartung deutlich reduziert.

Weitere LNG-Terminals in Stade und Lubmin geplant

Die Bundesregierung hat über weitere Standorte für schwimmende LNG-Terminals in Norddeutschland entschieden. Das dritte Terminal geht in das niedersächsische Stade und das vierte nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, wie das Wirtschaftsministerium gestern mitteilte. Zusätzliche Importe von Flüssigerdgas (LNG) spielen eine wichtige Rolle, damit Deutschland von russischem Gas weniger abhängig wird. Zwei Schiffe stehen bereits in diesem Jahr zur Verfügung und sollen zum Jahreswechsel in Wilhelmshaven an der Nordsee und Brunsbüttel an der Elbmündung eingesetzt werden, erklärte das Ministerium. Die anderen zwei Schiffe seien ab Mai 2023 verfügbar. Der Standort Stade und die die Anlage auf See vor Lubmin werden voraussichtlich ab Ende 2023 zur Verfügung stehen. In Lubmin entstehe zudem bis Ende 2022 ein weiteres, fünftes schwimmendes Flüssiggasterminal durch ein privates Konsortium.



Hamburg ist bei der Entscheidung über Standorte für schwimmende LNG-Terminals vorerst leer ausgegangen. Allerdings plant die Hansestadt weiter ein solches Terminal. "Es liegt im nationalen Interesse, dass alle verfügbaren Floating-Units so früh wie möglich in Betrieb genommen werden", sagte Bürgermeister Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur. "Hamburg ist weiterhin bereit, dazu einen Beitrag zu leisten." Umweltstaatsrat Pollmann sagte: "Wir planen weiterhin die Errichtung eines LNG-Terminals im Hafen." Ob dieser Plan umgesetzt werden kann, muss laut Tschentscher und Pollmann aber erst ein Gutachten ergeben, an dem gearbeitet wird.