Stand: 19.07.2022 07:32 Uhr Ukraine-Krieg: Putin und Erdogan zu Treffen in Teheran gelandet

Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan sind in Teheran eingetroffen. Irans Präsident Raisi empfängt heute die beiden Politiker zu einem Dreiergipfel. Hauptthema soll nach offiziellen Angaben die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sein. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Bei einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Erdogan soll es nach Angaben eines Kreml-Beraters zudem um eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen.

EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Waffen an

Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Michel nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf 2,5 Milliarden Euro. Mit den Geldern werden laut EU-Angaben Waffen, aber auch Dinge wie persönliche Schutzausrüstung, Sanitätsmaterial und Treibstoff finanziert. Bei den Beratungen ging es auch um weitere Sanktionen gegen Russland. Pläne der EU-Kommission sehen unter anderem ein Einfuhrverbot für russisches Gold vor.