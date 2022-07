Stand: 19.07.2022 14:33 Uhr Ukraine-Krieg: Erdogan und Putin treffen sich in Teheran

Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan sind in Teheran eingetroffen. Irans Präsident Raisi empfängt heute die beiden Politiker zu einem Dreiergipfel. Hauptthema soll nach offiziellen Angaben die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sein. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Bei einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Erdogan soll es nach Angaben eines Kreml-Beraters zudem um eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen.

Ukrainisches Militär: Russischer Vormarsch in Region Donezk verhindert

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den russischen Vormarsch auf eine strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk verhindert. Nach mehrtägigen Angriffen seien die russischen Truppen bei Awdijiwka zurückgedrängt worden, sagt der Chef der dortigen Militärverwaltung. Awdijiwka liegt nördlich der Stadt Donezk auf dem Weg in die beiden weiterhin von der Ukraine kontrollierten Städte Kramatorsk und Slowjansk. Behauptungen Russlands, die Straße zwischen Awdijiwka und dem Ort Kostjantyniwka in Richtung Kramatorsk zu kontrollieren, seien falsch. Die Informationen zum Kampfgeschehen lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Russland und mit dem Land verbündete Separatisten kontrollieren den südlichen Teil der Donbass-Region Donezk und haben seit der Einnahme von Lyssytschansk die Nachbarregion Luhansk praktisch in ihrer Hand.