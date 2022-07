Stand: 11.07.2022 16:39 Uhr Ukraine-Krieg: Putin erleichtert Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft

Russlands Präsident Putin erleichtert allen Ukrainern den Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft. Ein entsprechendes Dekret wurde heute erlassen. Darin heißt es, alle Bürger der Ukraine hätten das Recht, die Staatsbürgerschaft der russischen Föderation nach einem vereinfachten Verfahren zu beantragen. Dieses galt bislang nur für Menschen, die in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten leben. Für Donezk und Luhansk wurde das Schnellverfahren im Jahr 2019 eingeführt. Seither besorgten sich mehr als 720.000 Einwohner der Separatistengebiete auf diesem Weg russische Pässe - das sind etwa 18 Prozent der dortigen Bevölkerung.

Startet Russland neue Großoffensive?

Russland bereitet nach Angaben aus Kiew eine neue Großoffensive im Osten des Landes vor. Vom ukrainischen Generalstab hieß es, es laufe bereits eine regelrechte Bombardierungswelle. Unter anderem werde die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, massiv beschossen. Auch im Süden des Landes könnten sich die Kämpfe bald verschärfen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen Streitkräften befohlen, die Küstengebiete zurückzuerobern.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Habeck für europäische Zusammenarbeit bei Gas-Engpässen

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich angesichts drohender Gas-Engpässe in Europa für verstärkte Zusammenarbeit ausgesprochen. Habeck sagte bei einem Besuch in Prag, Deutschland sei sich bewusst, dass Gas im Notfall zwischen europäischen Ländern geteilt werden müsse. Es müssten Vorbereitungen für mehrere Szenarien getroffen werden angesichts der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1. Im Rahmen einer Wartung fließt seit heute kein Gas mehr durch die Ostseepipeline. Ob Russland die Lieferungen nach den zehntägigen Arbeiten wieder aufnimmt, wird angezweifelt.

