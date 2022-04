Ukraine-Krieg: Polen soll kein russisches Gas mehr bekommen Stand: 26.04.2022 21:51 Uhr Russland wird seine Erdgaslieferungen über die Jamal-Pipeline an Polen offenbar einstellen. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist laut Bundesregierung derzeit weiter gewährleistet. Die News im Überblick.

Ab Mittwoch würden keine russischen Gaslieferungen an Polen mehr erfolgen, teilte der polnische Erdgaskonzern PGNiG mit. Darüber sei man durch den russischen Konzern Gazprom informiert worden. Hintergrund ist offenbar, dass Polen Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen will. "Wir sind auf eine vollständige Einstellung der russischen Rohstofflieferungen vorbereitet", sagte Polens Klima-Ministerin Moskwa. Seit den ersten Tagen des Ukraine-Krieges habe ihr Land erklärt, dass es bereit sei für eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen.

Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet, sagte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstagabend. "Wir beobachten die Lage genau." Auch Bulgarien wird ab Mittwoch nicht mehr mit russischem Gas beliefert, wie das Energieministerium in Sofia am Abend mitteilte.

Deutschland wird die Ukraine im Krieg gegen Russland voraussichtlich mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Das kündigte Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) an. Demnach ist vorgesehen, dass der Münchner Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann der Ukraine etwa 50 ausgemusterte Flugabwehr-Panzer vom Typ "Gepard" zur Verfügung stellt. Außerdem würden künftig ukrainische Soldaten in der Bundesrepublik an Artillerie-Systemen geschult werden. Zudem hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall der Ukraine offenbar die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard-Kampfpanzern angeboten.

Guterres trifft Lawrow und Putin in Moskau

UN-Generalsekretär Guterres sprach sich bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Lawrow für eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine aus. Der Krieg habe schon jetzt weltweit auch Auswirkungen auf die Preise bei Lebensmitteln und Energie. Lawrow erklärte, Russland sei bereit, mit der UNO zusammenzuarbeiten. Guterres traf sich auch mit Kreml-Chef Putin. Anschließend teilte die UNO mit, Putin habe sich bereit erklärt, dass die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz an der Evakuierung von Zivilpersonen aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol mitwirken. Bei dem Gespräch mit Putin sei es auch um die Verbesserung der humanitären Hilfe für die Ukraine gegangen. Am Donnerstag will Guterres den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew treffen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

