Ukraine-Krieg: Öl-Embargo hat wohl kaum Auswirkungen auf Deutschland

Die EU-Staats- und -Regierungschefs haben sich auf ein Teil-Embargo für russisches Erdöl verständigt. Bis Ende des Jahres sollen mehr als zwei Drittel der Öl-Importe wegfallen. Das Embargo gilt vorerst nur für russische Öl-Lieferungen per Schiff, Lieferungen per Pipeline sollen zunächst weiterhin erlaubt sein. Die Auswirkungen für Deutschland dürften minimal sein, da russisches Öl hierzulande nur zwölf Prozent der Importe ausmachen. Diese entfallen laut Bundeswirtschaftsministerium nahezu vollständig auf die Druschba-Pipeline, die die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt mit Rohöl versorgt. Für das Werk sind bereits alternative Lieferanten im Gespräch.

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) kritisierte den ungarischen Regierungschef Orbán, auf dessen Drängen Lieferungen per Pipeline weiterhin möglich bleiben. Orbán habe "ruchlos" für seine eigenen Interessen gepokert, so Habeck.

Waffen für die Ukraine: Scholz kündigt Ringtausch mit Griechenland an

Bundeskanzler Scholz begrüßt das "einvernehmlich" von den EU-Staaten beschlossene Öl-Embargo gegen Russland. Der Schritt diene dazu, dass Russland den Krieg in der Ukraine beende und sich aus dem Land zurückziehe. Für Deutschland bleibe er bei seinem Ziel, bis Jahresende kein Öl aus Russland mehr zu importieren, so der SPD-Politiker. Die Regierung will der Ukraine zudem weiterhin Waffen zur Verfügung stellen. Auch der sogenannte Ringtausch werde weiter praktiziert, sagt Scholz in Brüssel. Der Kanzler kündigt an, dass Deutschland jetzt Griechenland Schützenpartner zur Verfügung stellen werde, damit die Regierung in Athen Waffen an die Ukraine liefern könne.