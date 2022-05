Stand: 10.05.2022 09:25 Uhr Ukraine-Krieg: Odessa unter Beschuss - Macron fordert Waffenruhe

Die russische Armee greift weiter Ziele in der Ukraine an. In der Nacht zu Dienstag wurde die Hafenstadt Odessa beschossen - nach ukrainischen Angaben auch mit Hyperschallraketen. Medienberichten zufolge gab es Tote und Verletzte, mehrere Gebäude wurden zerstört. Die Lage im belagerten Stahlwerk in Mariupol ist weiter unübersichtlich. Anders als zuletzt berichtet sollen sich dort noch immer rund 100 Zivilisten befinden. Zuletzt konnten Hunderte Menschen aus dem Werk in Sicherheit gebracht werden. Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz hatten dabei geholfen.

Gestern hatte Frankreichs wiedergewählter Präsident Macron auf seiner ersten Auslandsreise Berlin besucht. Dort forderte er mit Kanzler Scholz einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.

AUDIO: Macrons Antrittsbesuch in Berlin: Waffenruhe gefordert (4 Min) Macrons Antrittsbesuch in Berlin: Waffenruhe gefordert (4 Min)

Selenskyj hofft auf EU-Beitrittsstatus im Juni

Der ukrainische Präsident Selenskyj dringt unterdessen darauf, dass sein Land schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhält. In einer Videobotschaft sagte Selenskyj, er habe in der Angelegenheit gute Gespräche mit EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel geführt. Außerdem habe seine Regierung einen nötigen Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag übergeben. Er rechne mit einer positiven Antwort schon im kommenden Monat.

Audio 5 Min Ukraine-Krieg: Die Lage am Dienstagmorgen Die Angriffe auf Odessa gingen in der Nacht weiter, offenbar auch mit Hyperschallraketen. In Mariupol sollen immer noch 100 Zivilisten im Stahlwerk sein. 5 Min

Rheinmetall: Lieferung instandgesetzter Panzer in drei Wochen möglich

Der Rüstungskonzern "Rheinmetall" kann nach eigenen Angaben bereits in drei Wochen erste instandgesetzte Marder-Schützenpanzer ausliefern. Vorstandschef Papperger sagte der "Süddeutschen Zeitung", das Unternehmen warte jedoch noch auf eine endgültige Entscheidung der Bundesregierung. Es gebe auch außer der Ukraine genug Länder, die die Panzer abnehmen würden, so Papperger. Die Schützenpanzer sind als Teil von sogenannten Ringtausch-Lieferungen im Gespräch, bei der die Ukraine schwere Waffen von osteuropäischen Ländern erhält. Diese wiederum sollen dann deutsches Gerät als Ersatz erhalten.