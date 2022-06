Stand: 29.06.2022 14:52 Uhr Ukraine-Krieg: NATO lädt Schweden und Finnland zum Beitritt ein

Die NATO hat die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Militärallianz auf den Weg gebracht. Die Staats- und Regierungschefs sprachen auf ihrem Gipfeltreffen in Madrid die offizielle Beitrittseinladung für die beiden Länder aus, wie aus der heute veröffentlichten Gipfel-Erklärung hervorgeht. Die Türkei hatte zuvor nach wochenlangen Verhandlungen ihren Widerstand gegen die Nord-Erweiterung der Allianz aufgegeben.

USA wollen mehr Truppen in Europa stationieren

Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Europa weiter ausbauen. Das hat US-Präsident Biden bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor dem Gipfel des Verteidigungsbündnisses angekündigt. Ein Schwerpunkt der US-Streitkräfte sei die sogenannte Ostflanke der Nato in Polen. Stoltenberg hatte vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs Russland als "direkte Bedrohung unserer Sicherheit" bezeichnet.

Deutschland liefert weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine

Deutschland hat unterdessen angekündigt, drei weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine zu liefern. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte, damit gehe Deutschland an die absolute Grenzen dessen, was verantwortbar sei. In der vergangenen Woche hatte Deutschland bereits sieben dieser Artilleriegeschütze geliefert. Auf NDR Info betonte Lambrecht, es müsse genau abgewogen werden, was noch abgegeben werden könne. Die Regierung müsse immer im Blick haben, dass Deutschland seine Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten könne. Jetzt müsse das, was abgegeben wird, schnell wieder aufgefüllt werden.