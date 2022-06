Stand: 29.06.2022 10:39 Uhr Ukraine-Krieg: Nato-Chef nennt Russland "direkte Bedrohung für uns"

Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat Russland vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs als "direkte Bedrohung unserer Sicherheit" bezeichnet. Er äußerte sich vor Beginn des Nato-Gipfels in Madrid, auf dem die Staats- und Regierungschefs heute und morgen eine neue Strategie und eine deutliche Aufstockung der schnellen Eingreiftruppe auf den Weg bringen wollen. Stoltenberg sprach von einem historischen Gipfel. Er werde die größte Neuaufstellung der gemeinsamen Verteidigung seit dem Kalten Krieg bringen, so der Nato-Generalsekretär.

Die Nato kann in Madrid die Aufnahme von Schweden und Finnland auf den Weg bringen. Nach einer wochenlangen Blockade stimmte die Türkei laut Generalsekretär Stoltenberg den geplanten Beitritten nun zu. Bundesaußenministerin Baerbock sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Schweden und Finnland hätten starke eigene Armeen. Ihr Beitritt mache auch die Nato stärker.

Deutschland liefert weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine

Deutschland hat unterdessen angekündigt, drei weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine zu liefern. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte, damit gehe Deutschland an die absolute Grenzen dessen, was verantwortbar sei. In der vergangenen Woche hatte Deutschland bereits sieben dieser Artilleriegeschütze geliefert. Auf NDR Info betonte Lambrecht, es müsse genau abgewogen werden, was noch abgegeben werden könne. Die Regierung müsse immer im Blick haben, dass Deutschland seine Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten könne. Jetzt müsse das, was abgegeben wird, schnell wieder aufgefüllt werden.