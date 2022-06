Stand: 15.06.2022 15:01 Uhr Ukraine-Krieg: NATO lädt Selenskyj zu Gipfeltreffen ein

Die NATO hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als Gast zu ihrem nächsten Gipfeltreffen am 29. und 30. Juni eingeladen. Nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg ist allerdings noch unklar, ob Selenskyj tatsächlich nach Madrid reisen oder sich per Video aus Kiew zuschalten wird. Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten wollen auf ihrem Gipfeltreffen entscheiden, wie das Bündnis auf die neue Bedrohungslage durch Russland reagieren soll. Im Gespräch ist unter anderem, die NATO-Truppen in Osteuropa zu verstärken.

Im Zuge der Vorbereitungen des Gipfeltreffens in Madrid kommen bereits heute Abend in Brüssel die NATO-Verteidigungsminister zu einem Arbeitsessen mit der Ukraine und Georgien sowie Schweden und Finnland zusammen.

Deutliche Mehrheit findet Scholz-Kurs richtig

Die deutliche Mehrheit der Bundesbürger findet den Kurs von Kanzler Olaf Scholz im Ukraine-Krieg laut einer Forsa-Umfrage richtig. 68 Prozent der Befragten teilen demnach nicht die Kritik an Scholz, dass die Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen zu zögerlich sei. 83 Prozent der Befragten finden es richtig, weiter mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen - mit einer sehr großen Mehrheit in allen Parteien. Nur 14 Prozent sind dagegen. Zudem ergab die Umfrage, dass lediglich 25 Prozent glauben, der Krieg sei militärisch zu gewinnen. Dagegen gehen 68 Prozent davon aus, dass der Krieg letztlich nur durch eine diplomatische Lösung und Verhandlungen beendet werden könne.

