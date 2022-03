Ukraine-Krieg: Moskau will Fluchtkorridore nach Russland täglich öffnen Stand: 11.03.2022 06:16 Uhr Fluchtrouten aus der Ukraine in die von Russland kontrollierten Gebiete sollen täglich geöffnet werden. Derweil scheiterte die Evakuirung der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol. Beim EU-Gipfel gibt es Uneinigkeit über ein schnelles EU-Betrittsverfahren für die Ukraine. Die News im Überblick.

Das russische Verteidigungsministerium hat angekündigt, von heute an jeden Tag einen Fluchtkorridor aus der Ukraine nach Russland zu öffnen. Über Fluchtrouten "in andere Richtungen" werde von Fall zu Fall mit der ukrainischen Seite verhandelt. "Wir garantieren volle Sicherheit in den von den russischen Streitkräften kontrollierten Gebieten", hieß es in der Erklärung weiter. Nach russischen Angaben sind bislang "mehr als 187.000 Menschen" aus der Ukraine nach Russland in Sicherheit gebracht worden. Von unabhängiger Seite war diese Angabe nicht zu überprüfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschuldigte Russland in der Nacht zu Freitag, einen Fluchtkorridor aus der belagerten Hafenstadt Mariupol angegriffen zu haben. Nach ukrainischen Angaben war auch der jüngste Versuch, Einwohner aus der Stadt zu bringen, am Donnerstag gescheitert. Selenskyj zufolge sind binnen zwei Tagen etwa 100.000 Menschen aus umkämpften Städten in Sicherheit gebracht worden. Neben den mehr als 2,3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, haben nach Schätzung der Vereinten Nationen rund 1,9 Millionen weitere wegen des Krieges ihre Wohnorte verlassen. Die meisten dieser Binnenvertriebenen bewegten sich weg von den Kampfgebieten in Richtung der Stadt Lwiw, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Er warnte, dass sich die humanitäre Lage in der Ukraine in alarmierendem Tempo verschlechtere.

Rutte: EU-Beitritt wird ein langer Prozess

Beim EU-Gipfel in Versailles gab es Uneinigkeit unter den Staats- und Regierungschefs über einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Das Land hofft auf eine schnelle Aufnahme. "Wir wollen keinen Freifahrtschein. Aber wir wollen, dass das in einem Eilverfahren geschieht, innerhalb von wenigen Jahren", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Länder wie Estland und Litauen sprachen sich dafür aus, über ein beschleunigtes Verfahren nachzudenken. Man habe die moralische Pflicht, "diesen Menschen ihren europäischen Traum möglich zu machen", sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas. Die Ukrainer kämpften auch für Europa.

Andere Regierungschefs äußerten sich zurückhaltender. "Es gibt einen zweigleisigen Prozess", sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Der von der Ukraine beantragte EU-Beitritt werde ein langer Prozess, die Vertiefung der Beziehungen zur Ukraine werde schnell kommen.

Schröder zu Gesprächen mit Putin in Moskau

Altkanzler Gerhard Schröder ist in Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen. Entsprechende Berichte des Nachrichtenportals "Politico" und der "Bild"-Zeitung wurden der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Demnach fand ein erstes Gespräch zwischen Schröder und Putin am Donnerstag statt. Ob weitere geplant sind, blieb zunächst unklar. Aus der Bundesregierung war zuvor verlautet, dass die Reise nicht mit ihr abgesproen gewesen sei. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Rande des EU-Gipfels in Versailles zu den Berichten über die Reise nur: "Ich möchte das nicht kommentieren."

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

