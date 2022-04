Ukraine-Krieg: Merkel verteidigt Nicht-Aufnahme der Ukraine in NATO Stand: 04.04.2022 14:00 Uhr Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel steht zu ihrer Entscheidung, die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen zu haben. Damit reagierte sie auf die Kritik ihrer Russland-Politik durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die News im Überblick.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz massiver Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hinter die Entscheidung gestellt, die Ukraine 2008 nicht in die NATO aufzunehmen. "Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel steht zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest", teilte eine Sprecherin Merkels auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Selenskyj hatte Merkel zuvor zu einer Reise nach Butscha aufgefordert, wo in den vergangenen Tagen nach dem Abzug russischer Truppen mehr als 300 Todesopfer gefunden wurden.

EU plant neue Sanktionen - Russland weist Vorwürfe zurück

Aufgrund der Tötungen in Butscha will die Europäische Union möglichst rasch neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte "auf das Schärfste die Gräueltaten, die russische Streitkräfte laut Berichten in einer Reihe von besetzten ukrainischen Städten begangen haben".

Der Kreml wies die Vorwürfe gegen russische Truppen zurück. "Wir weisen alle Anschuldigungen kategorisch zurück", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax. Zugleich warnte er internationale Politiker vor voreiligen Schuldzuweisungen. Es müssten alle Seiten gehört werden.

Jede dritte Geflüchtete rechnet mit baldiger Rückkehr

Jede dritte ukrainische Geflüchtete in Deutschland (32 Prozent) rechnet damit, bald in die Ukraine zurückkehren zu können. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Zudem geht daraus hervor, dass 84 Prozent aller ukrainischen Geflüchteten Frauen sind. Das Durchschnittsalter liegt der Erhebung zufolge bei 38,2 Jahren. Zwei Drittel der Befragten wohnen bei Freunden, Verwandten und in anderen Privatwohnungen. Ende März waren etwa 1.900 Geflüchtete in Berlin, Hamburg und München befragt worden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

