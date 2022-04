Ukraine-Krieg: Mehr als 5 Millionen Menschen in andere Länder geflüchtet Stand: 20.04.2022 00:00 Uhr Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geht davon aus, dass mehr als fünf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land verlassen haben. In der Ostukraine melden Separatisten die Einnahme der Stadt Kreminna. Die News im Überblick.

Nach aktuellen Berechnungen kämen etwa 7,1 Millionen Menschen hinzu, die innerhalb der Ukraine ihr Zuhause verlassen hätten, sagte die stellvertretende UN-Hochkommissarin des UNHCR, Kelly Clements, bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Das seien Millionen Einzelschicksale voller Verlust und Trauma.

Ostukraine: Separatisten melden Einnahme von Kreminna

Unterdessen gibt es bei der russischen Militäroffensive in der Ostukraine offenbar erste Gebietsgewinne. Die Stadt Kreminna in der Region Luhansk sei von prorussischen Separatisten eingenommen, teilten diese beim Messengerdienst Telegram mit. Auch aus anderen Regionen wird wieder Beschuss gemeldet. Nach Angaben des Bürgermeisters gab es in der Nacht erneut Explosionen in der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine.

Besonders umkämpft ist nach wie vor die Hafenstadt Mariupol. Russische Truppen wollen die Stadt vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Die ukrainischen Einheiten dort lehnen eine Kapitulation aber noch immer ab. Moskau kündigte am Dienstagabend eine neue Frist für die in einem Stahlwerk verschanzten letzten Verteidiger an. Bis heute 13 Uhr sollen sich im Zuge dieser Feuerpause ukrainische Kämpfer ergeben und Zivilisten evakuiert werden können, heißt es in der Mitteilung eines russischen Generaloberst. Indes bat der ukrainische Kommandeur der verbliebenen Militärs in dem Stahlwerk Asowstal am frühen Morgen in einer auf Facebook veröffentlichten Botschaft um eine Evakuierung in einen Drittstaat. Ukrainischen Angaben zufolge befinden sich in dem Werk fast 3.000 Kämpfer sowie etwa 1.000 Zivilisten.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

