Ukraine-Krieg: Lindner befürchtet lange Phase der Entbehrung

Bundesfinanzminister Lindner (FDP) rechnet angesichts steigender Preise infolge des Ukraine-Kriegs mit einer langen Phase der Entbehrungen. "Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten", sagte Lindner am Dienstagabend im ZDF-"heute journal". "Es geht ja um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit. Und dafür müssen wir eine Antwort finden." Es bestehe die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation. Die Spitzen der Ampelkoalition beraten am Mittwoch über Schritte gegen die Preissteigerungen insbesondere von Gas und Energie.

Habeck: Gas-Drosselung ein "ökonomischer Angriff" Russlands

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte die Drosselung der russischen Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zuvor als "ökonomischen Angriff auf uns" durch den russischen Präsidenten Putin bezeichnet. Der Grünen-Politiker sprach beim Tag der Industrie von einer neuen Dimension. Putin setze Energie als Waffe ein. Durch die Senkung der Menge wolle er die Preise hochtreiben. Putins Ziel sei, in Europa und in Deutschland eine Angst-Debatte auszulösen über mögliche materielle Verluste und die Frage, ob man Russland in der Ukraine nicht gewähren lassen solle. Diese Strategie Putins dürfe keinen Erfolg haben, sagte Habeck.