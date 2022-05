Stand: 02.05.2022 09:31 Uhr Ukraine-Krieg: Lies sieht Niedersachsen gut für Öl-Embargo gewappnet

Auch Deutschland unterstützt jetzt einen EU-weiten Importstopp von russischem Öl. Das erklärte Außenministerin Baerbock gestern Abend im Ersten. Niedersachsens Energieminister Lies sagte auf NDR Info, sein Bundesland sei gut gewappnet für ein Öl-Embargo gegen Russland. Über die Häfen gebe es gute Möglichkeiten, Öl aus anderen Ländern zu importieren. Auf Gas aus Russland könne man allerdings voraussichtlich erst Anfang 2024 komplett verzichten, so Lies. Dazu seien zunächst schwimmende Gas-Import-Terminals und später fest installierte LNG-Terminals notwendig. Auf einem EU-Sondertreffen beraten heute die zuständigen Minister über die Konsequenzen des Ukraine-Kriegs für die europäische Energieversorgung. Neben dem Stopp russischer Gaslieferungen an Bulgarien und Polen soll auch ein EU-weites Embargo für russisches Öl Thema sein.

Erneute Evakuierungsaktion für Stahlwerk in Mariupol

Aus dem umkämpften Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen heute weitere Zivilisten in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Militärverwaltung von Donezk hat die Evakuierungsaktion um 6 Uhr begonnen. Allerdings gibt es keine unabhängigen Berichte darüber, ob sie schon läuft. Am Wochenende konnten etwa 100 Menschen aus dem Stahlwerk geholt werden. Sie werden in die südukrainische Stadt Saporischschja gebracht. Kurz nach dem Ende dieser Evakuierungsaktion soll die russische Armee das Stahlwerk wieder unter Beschuss genommen haben, meldete die ukrainische Armee.