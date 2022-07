Stand: 25.07.2022 06:12 Uhr Ukraine-Krieg: Kreml will in Kiew "Regimewechsel"

Russlands Außenminister Lawrow hat erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebe. "Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien", sagte Lawrow bei einem Besuch in Kairo. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben. Der Kreml wolle "auf jeden Fall" einen "Regimewechsel" in der Ukraine erreichen, sagte Lawrow - und widersprach damit eigenen Aussagen vom April.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte in seiner abendlichen Videoansprache indirekt auf Lawrows Äußerung. "Nur diejenigen, die die wahre Geschichte nicht kennen und ihre Bedeutung nicht spüren, konnten sich entscheiden, uns anzugreifen", so Selenskyj. Jahrhunderte seien die Ukrainer unterdrückt worden und sie würden ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben, versicherte der ukrainische Präsident.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. AUDIO: Welthungerhilfe: "Hoffen, dass das Getreideabkommen weiter steht!" (5 Min) Welthungerhilfe: "Hoffen, dass das Getreideabkommen weiter steht!" (5 Min)

Göring-Eckardt: Streckbetrieb von Meilern nicht ausgeschlossen

Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt hat einen sogenannten Streckbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus nicht ausgeschlossen. Göring-Eckhardt sagte in der ARD, in einer Notsituation, in der etwa Krankenhäuser nicht mehr arbeiten könnten, müsse über die Brennstäbe gesprochen werden. Die Bundesministerien für Umwelt und für Wirtschaft hatten ermittelt, dass die letzten drei Meiler mit den vorhandenen Brennstäben nach dem 31. Dezember nur dann weiterlaufen könnten, wenn vorher ihre Stromerzeugung gedrosselt würde.