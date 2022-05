Stand: 01.05.2022 13:27 Uhr Ukraine-Krieg: Kiew rechnet mit Aufstockung russischer Streitkräfte

In der Ukraine setzt die russische Armee ihre Angriffe fort. Die Regierung in Kiew rechnet damit, dass Russland noch mehr Soldaten in der Ostukraine zusammenzieht. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache, Moskau stocke seine Streitkräfte weiter auf. Damit solle der Druck im Donbass erhöht werden. Die ukrainischen Behörden melden unterdessen weiter russische Raketenangriffe im Osten und im Süden des Landes. Durch den Beschuss von Infrastruktur sind nach ukrainischen Angaben mehr als 200.000 Haushalte ohne Gas und Heizung - das betrifft unter anderem die Hafenstadt Mariupol. Hier konnten zuletzt mehrere Frauen und Kinder aus dem belagerten Stahlwerk gerettet werden. Die ukrainische Seiten spricht von 20 Personen, Russland meldet 25. Auf dem Gelände sollen sich noch immer etwa 2.000 Soldaten und 1.000 Zivilistinnen und Zivilisten befinden.

Energie: Deutschland wird unabhängiger von Russland

Deutschland hat seine Abhängigkeit von russischen Energielieferungen in den vergangenen Monaten deutlich verringert. Wie aus dem "Zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit" des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, gilt das vor allem für die Öl- und Kohlelieferungen. Während im letzten Jahr 35 Prozent des Öls aus Russland kam, sind es jetzt noch zwölf Prozent. Bei der Kohle sank der Bezug von 50 Prozent zu Beginn des Jahres auf nun acht Prozent.

Die Bundesregierung unterstützt offenbar europäische Planungen für ein Öl-Embargo gegen Russland. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat sich Berlin bei Beratungen in Brüssel über ein weiteres Sanktionspaket klar dafür ausgesprochen, die Einfuhr von russischem Öl zu verbieten.