Stand: 14.06.2022 22:09 Uhr Ukraine-Krieg: Heftige russische Angriffe an vielen Fronten

In der Ukraine haben russische Truppen ihren Beschuss an mehreren Fronten offenbar verstärkt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs führen die Soldaten "Sturmangriffe" durch. So werde in der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk um jede Straße gekämpft. Entsprechende Angriffe gebe es auch in anderen Städten im Osten der Ukraine. An fast allen Frontabschnitten wurde von schwerem russischen Artilleriefeuer berichtet.

Bundesregierung: Viele Ukrainer dürften lange in Deutschland bleiben

Die Bundesregierung geht nach eigenen Angaben davon aus, dass viele ukrainische Geflüchtete länger in Deutschland bleiben. Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil sagten, diese Einschätzung gelte auch für ein mögliches Ende des Krieges. Die beiden Minister besuchten am Dienstag gemeinsam eine Flüchtlings-Einrichtung in Berlin. Laut Faeser haben sich mittlerweile mehr als 850.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert. Ein Teil sei aber vermutlich schon wieder in das Kriegsland zurückgekehrt.

Gazprom Germania bekommt deutsche Milliardenhilfe

Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, teilte die Bundesregierung mit. Unterdessen hat der russische Staatskonzern Gazprom angekündigt, durch die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 weniger Gas Richtung Deutschland zu schicken. Grund seien sich verzögernde Reparaturarbeiten.

