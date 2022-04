Ukraine-Krieg: Habeck zeigt sich nach Gas-Lieferstopp gelassen Stand: 27.04.2022 15:00 Uhr Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigt sich trotz des Gas-Lieferstopps nach Polen und Bulgarien gelassen. Deutschland sei auf einem guten Weg, sich aus der Energie-Abhängigkeit von Russland zu lösen. Die News im Überblick.

Wirtschaftsminister Habeck betonte, am Kurs der Bundesregierung festhalten zu wollen. Es bleibe dabei, dass Deutschland sich Schritt für Schritt aus der Energie-Abhängigkeit von Russland löse. "Die Gasflüsse sind zum jetzigen Zeitpunkt alles in allem auf einem stabilen Niveau", sagte Habeck am Mittwoch. Der Anteil russischen Öls sei bereits von 35 Prozent vor Beginn des Kriegs auf jetzt zwölf Prozent gesunken. Nach Angaben der Bundesnetzagentur ist die Gasversorgung in Deutschland aktuell gesichert.

Gazprom stoppt seit heute Lieferungen nach Polen und Bulgarien

Der russische Anbieter Gazprom hat seine Gaslieferungen an Polen und Bulgarien seit heute eingestellt. Grund ist offenbar die Weigerung beider Länder, das Gas in Rubel zu bezahlen. Die Auswirkungen des Lieferstopps sind offenbar für Polen und Bulgarien gering. Von der polnischen Regierung hieß es, für polnische Haushalte werde sich nichts ändern. Man sei auf die Situation vorbereitet. Auch Bulgarien habe Schritte zur alternativen Gasversorgung unternommen, teilte das Energieministerium in Sofia mit.

Zwischenfälle in Munitionslagern in Belgorod und Transnistrien

Im russischen Grenzgebiet zur Ukraine ist offenbar ein Munitionsdepot der russischen Armee in Brand geraten. Der Gouverneur der Region Belgorod teilte mit, das Feuer sei inzwischen gelöscht. Ob der Brand Folge eines Angriffes von ukrainischen Streitkräften war, ist unklar. Einen Zwischenfall gab es auch in der von Moldau abtrünnigen prorussischen Provinz Transnistrien. Nach Darstellung des transnistrischen Innenministeriums ist dort eine Ortschaft in der Nähe eines Munitionslagers von ukrainischem Gebiet aus beschossen worden. Das russische Militär hat unterdessen verlautbaren lassen, dass die Armee eine "große Menge" westlicher Waffen bei einem Raketenangriff in der Südostukraine zerstört habe. Es soll sich demnach um Waffen handeln, die auf dem Gelände eines Aluminiumwerkes in Saporischschja gelagert worden sind. All diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

