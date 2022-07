Stand: 11.07.2022 13:57 Uhr Ukraine-Krieg: Habeck sieht Versorgungssicherheit gewährleistet

Nach dem Beginn der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wird über die Gasversorgung in Europa diskutiert. Wirtschaftsminister Habeck sagte, eine europäische Solidarität sei in der aktuellen Energiekrise wichtiger denn je. Er äußerte erneut die Sorge, dass Russland Gaslieferungen als politische Waffe einsetzen werde. Seit dem Morgen bezieht Deutschland vorerst kein russisches Gas mehr über die Pipeline. Die Wartung von Nordstream 1 soll zehn Tage dauern. Die Versorgungssicherheit mit Gas ist laut Bundeswirtschaftsministerium derzeit gewährleistet. Die Lage sei aber angespannt und werde beobachtet.

Reparierte Turbine soll Gasmenge steigen lassen

Gestern hatte Kanada die Lieferung einer reparierten Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 angekündigt. Der zuständige Minister Wilkinson erklärte, ohne das Erdgas werde die deutsche Wirtschaft sehr große Schwierigkeiten bekommen. Bundeskanzler Scholz begrüßte die Entscheidung. Die Ukraine hingegen zeigte sich "zutiefst enttäuscht".

AUDIO: Landsberg zu Gasversorgung: Müssen Mangelsituation befürchten (9 Min) Landsberg zu Gasversorgung: Müssen Mangelsituation befürchten (9 Min)

Russland hatte am vergangenen Freitag angekündigt, im Fall einer Rückkehr der reparierten Gasturbine aus Kanada die Energie-Lieferungen durch die zuletzt deutlich gedrosselte Ostseepipeline Nord Stream 1 wieder hochfahren zu wollen. Siemens kündigte nun an, die reparierte Turbine so schnell wie möglich in Russland installieren zu wollen.

Ukraine ruft Zivilisten im Süden zur Flucht auf

Präsident Selenskyj hat den ukrainischen Streitkräften die Rückeroberung der besetzten Küstengebiete im Süden befohlen. Daher hat die ukrainische Regierung Zivilisten im besetzten Süden des Landes aufgerufen, zu flüchten. Einwohner der Gebiete Cherson und Saporischschja sollten ihre Häuser dringend verlassen - notfalls auch in Richtung der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim, sagte die stellvertetende Regierungschefin Wereschtschuk. Das sei notwendig, damit die Menschen nicht gefährdet würden.