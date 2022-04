Krieg in der Ukraine: Guterres spricht heute mit Regierung in Kiew Stand: 28.04.2022 00:00 Uhr UN-Generalsekretär Guterres spricht heute in Kiew mit Regierungsvertretern. Im Bundestag wollen die Fraktionen der Ampelparteien und von CDU/CSU einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verabschieden. Die News im Überblick.

UN-Generalsekretär Guterres will heute in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Außenminister Kuleba sprechen. Dabei geht es Guterres zufolge um eine Ausweitung der humanitären Unterstützung für die Ukraine und die Evakuierung von Zivilisten aus den Kampfgebieten. Im Gespräch mit Russlands Präsident Putin in Moskau hatte der UN-Vertreter zuvor dessen "prinzipielles" Einverständnis für eine Evakuierung der Zivilisten aus dem umkämpften Stahlwerk Azovstal in Mariupol eingeholt. Derzeit würden die Details verhandelt, sagte Guterres am Mittwochabend. Die Evakuierung solle schon am Freitag erfolgen.

Bundestag: Fraktionsübergreifender Antrag zu Waffenlieferungen

Die Regierungsfraktionen der Ampel-Koalition und die oppositionelle Union wollen heute im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine beschließen. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine auch mit militärischem Material beizustehen - einschließlich schwerer Waffen. Der Beschluss hat jedoch keinen rechtlich bindenden Charakter für die Regierung. Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hatte die Lieferung von rund 50 "Gepard"-Flugabwehrpanzern angekündigt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

