Stand: 15.06.2022 18:25 Uhr Ukraine-Krieg: Gazprom drosselt Gas-Lieferung noch weiter

Der russische Energiekonzern Gazprom liefert immer weniger Gas nach Deutschland. Ab Donnerstag früh würden täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter durch die Pipeline Nord Stream 1 gepumpt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das wären nur noch 40 Prozent der ursprünglichen Menge. Bereits am Dienstag hatte Gazprom eine Drosselung bekannt gegeben. Als Grund nennt der Energie-Konzern fehlende Gas-Kompressoren der Firma Siemens. Bundeswirtschaftsminister Habeck hält den Schritt dagegen für politisch motiviert.

NATO will Ukraine stärker unterstützen

Die NATO will der Ukraine noch stärker beim Umstieg auf westliche Waffensysteme helfen. Generalsekretär Stoltenberg sagte, ein entsprechendes Unterstützungspaket könne beim NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid beschlossen werden. Er erwarte dort eine Einigung. Bislang nutzt die Ukraine überwiegend Ausrüstung, die noch in der Zeit der früheren Sowjetunion entwickelt wurde. Das erschwert es dem Westen derzeit auch, Waffen- und Munitions-Nachschub bereitzustellen.

Die NATO hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als Gast zu ihrem nächsten Gipfeltreffen am 29. und 30. Juni eingeladen. Nach Angaben von Stoltenberg ist allerdings noch unklar, ob Selenskyj tatsächlich nach Madrid reisen oder sich per Video aus Kiew zuschalten wird.

Russland-Ukraine-Krieg Krieg in der Ukraine: Die aktuellen Entwicklungen Die jüngsten Meldungen zu den Kämpfen und Ereignissen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de. extern

Aktuelle Infos im Hörfunk und TV NDR Info Livestream Hier hören Sie jederzeit das aktuelle Programm von NDR Info. Audio-Stream Livestream von tagesschau24 Das Nachrichten- und Informationsprogramm der ARD. Video-Livestream

Flucht vor dem Krieg Ukrainerinnen im Norden: Das Leben nach der Flucht Hunderttausende Menschen fliehen vor dem Ukraine-Krieg - viele kommen auch nach Norddeutschland. NDR Info begleitet einige von ihnen. mehr