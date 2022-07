Stand: 17.07.2022 14:54 Uhr Ukraine-Krieg: Gaspreise möglicherweise doch vorerst stabil?

Die Gaspreise in Deutschland könnten möglicherweise doch vorerst stabil bleiben. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, der vor drei Tagen noch eine Verdreifachung der monatlichen Abschläge befürchtet hatte, hält es nun für möglich, dass ein Gas-Preis-Plateau erreicht sei. Der "Bild am Sonntag" sagte er zur Begründung, zuletzt habe es keine Preissprünge mehr gegeben. Möglicherweise hätten die Märkte die zumindest vorübergehende Abschaltung der Gas-Pipeline Nord Stream 1 schon eingepreist. Der Chef der Bundesnetzagentur fordert zugleich mehr Besonnenheit in der Debatte über die Versorgungslage in Deutschland. Private Haushalte müssten sich am wenigsten Sorgen machen, weil sie am längsten Gas erhielten. Durch Nord Stream 1 wird seit Anfang der Woche wegen Wartungsarbeiten kein Gas mehr geliefert. Die Arbeiten sollen bis kommenden Donnerstag dauern. Mehrere westliche Politiker äußerten sich allerdings skeptisch, ob Russland anschließend wieder Gas liefern wird.

Strack-Zimmermann fordert "Nationale Ukraine-Konferenz"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann (FDP), hat Kanzler Scholz (SPD) aufgerufen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine "Nationale Ukraine-Konferenz" einzuberufen. Es sei dringend notwendig zu klären, was Deutschland aktuell leiste und zu was Bundeswehr, Industrie und Politik in den kommenden Wochen noch in der Lage seien, heißt es in einem Schreiben der FDP-Politikerin an den Kanzler. Strack-Zimmermann plädiert für ein Treffen, bei dem Vertreter aus Politik und dem Bundeskanzleramt, der Rüstungsindustrie, den Gewerkschaften und der Bundeswehr an einem Tisch sitzen und weitere Schritte abstimmen.