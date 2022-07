Stand: 20.07.2022 16:16 Uhr Ukraine-Krieg: Gaslieferungen durch Nord Stream 1 angekündigt

Nach dem Ende einer Routinewartung sind für Donnerstag Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Das geht aus vorläufigen Daten des Netzbetreibers Gascade vom Mittwochnachmittag hervor. Gascade betreibt die beiden Empfangspunkte von Nord Stream 1 im vorpommerschen Lubmin. Für beide Punkte sind laut Gascade-Website Gaslieferungen vorgemerkt. Diese Vormerkungen - sogenannte Nominierungen - sind Voraussetzung, damit nennenswerte Mengen transportiert werden können. Die Anmeldungen können sich demnach allerdings noch bis kurz vor der tatsächlichen Lieferung ändern. Schon in der Nacht zum Mittwoch hatte Kremlchef Putin Lieferungen auch nach der Wartung angedeutet. Die deutsche Bundesregierung forderte heute, dass die Gaslieferungen aus Russland nach Abschluss der regulären technischen Überprüfungen an der Pipeline wieder aufgenommen werden und das Gas wieder in vollem Umfang fließe.

Lawrow: Russland will Angriffe ausweiten

Russland hat angekündigt, seinen Militäreinsatz in der Ukraine auszuweiten. Außenminister Lawrow sagte, es gehe nicht mehr nur um die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk, sondern auch um die Regionen Cherson und Saporischschja. Die Waffenlieferungen westlicher Staaten hätten Russland dazu veranlasst, seine Pläne zu überdenken, betonte Lawrow in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender RT.