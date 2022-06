Stand: 21.06.2022 20:20 Uhr Habeck nennt Russlands Gas-Drosselung "ökonomischen Angriff auf uns"

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hat die Drosselung der russischen Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 als "ökonomischen Angriff auf uns" durch den russischen Präsidenten Putin bezeichnet. Der Grünen-Politiker sprach beim Tag der Industrie von einer neuen Dimension. Putin setze Energie als Waffe ein. Durch die Senkung der Menge wolle er die Preise hochtreiben. Putins Ziel sei, in Europa und in Deutschland eine Angst-Debatte auszulösen über mögliche materielle Verluste und die Frage, ob man Russland in der Ukraine nicht gewähren lassen solle. Diese Strategie Putins dürfe keinen Erfolg haben, sagte Habeck.

Ukraine dankt Deutschland für Panzerhaubitze 2000

Die Ukraine hat schwere Artilleriegeschütze aus deutschen Beständen erhalten. Es befänden sich nun die sieben zugesagten Systeme vom Typ Panzerhaubitze 2.000 im ukrainischen Arsenal, teilte Verteidigungsminister Resnikow mit. Ukrainische Soldaten waren zuletzt im Umgang mit den Geschützen in Deutschland geschult worden. Resnikow dankte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) "für alle Bemühungen" zur Unterstützung der Ukraine.

Die Bundesregierung veröffentlichte im Internet eine Übersicht der Rüstungsgüter, die an die Ukraine geliefert wurden beziehungsweise die vorbereitet werden. Die Liste soll regelmäßig aktualisiert werden. Neben den Panzerhaubitzen hat Deutschland unter anderem mehr als 3.000 Panzerabwehrwaffen, 23.000 Gefechtshelme und mehrere Millionen Schuss Munition zur Verfügung gestellt.

