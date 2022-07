Stand: 12.07.2022 11:03 Uhr Ukraine-Krieg: Faeser will Cybersicherheit verbessern

Auch wegen des Ukraine-Krieges rüstet sich der Bund besser gegen Cyberattacken. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) stellte dazu heute ihre Strategie vor, die vor allem eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden vorsieht. So soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu einer Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausgebaut werden. Gestärkt werden sollen außerdem Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt. Der Ukraine-Krieg verdeutliche "einmal mehr, wie essenziell Cybersicherheit für einen modernen, hochtechnologisierten und digitalisierten Industriestaat wie Deutschland ist". Es gebe gezielte Angriffe auf sogenannte kritische Infrastruktur, Aktionen von Cyberkriminellen, gezielte Desinformationen oder Angriffe auf staatliche Strukturen.

Gasturbinen-Streit: Ukraine bestellt Kanadas Botschafter ein

Die Ukraine legte scharfen Protest dagegen ein, dass Kanada auf Drängen der Bundesregierung die Ausfuhr einer reparierten Turbine für die aus Russland kommende Gaspipeline Nord Stream 1 genehmigt hat. Der kanadische Botschafter sei einbestellt worden, erklärte Präsident Selenskyj gestern Abend im Onlinedienst Telegram. Dieser Vorgang werde in Moskau als Zeichen der Schwäche gewertet, sagte der ukrainische Präsident. Russland hatte die Liefermenge durch Nord Stream 1 im Juni deutlich gedrosselt und auf die fehlende Turbine verwiesen, die zur Reparatur nach Kanada gebracht worden war.

Habeck weist Vorwurf der Panikmache zurück

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) wies einen Vorwurf der Union zurück, angesichts der unsicheren Lage auf dem Gasmarkt Panik zu verbreiten. In den "Tagesthemen" der ARD sagte Habeck, Deutschland sei in einer Situation, in der man die Karten offenlegen müsse. Er betreibe ehrliche Politik und ehrliche Kommunikation.

Weitere Informationen 8 Min Krieg in der Ukraine: Die Lage am Dienstagmorgen Zivilisten kehren aus Geldnot in ostukrainische Städte in Frontnähe zurück. Soldaten sehen die angekündigte Offensive im Süden skeptisch. 8 Min

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.