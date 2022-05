Stand: 01.05.2022 18:55 Uhr Ukraine-Krieg: Evakuierung im Stahlwerk von Mariupol angelaufen

In der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol ist eine große Evakuierungsaktion angelaufen. Die Zivilisten, die seit Wochen in den Bunkeranlagen eines Stahlwerks unter katastrophalen Bedingungen festsitzen, sollen in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj konnten bislang etwa 100 Menschen aus dem Stahlwerk geholt werden. Sie sollen morgen in Saporischschja eintreffen. Die Evakuierungsaktion wird von den Vereinten Nationen, dem Internationalen Roten Kreuz, Russland und der Ukraine koordiniert. Das Gebiet des Asow-Stahlwerks ist seit Wochen heftig umkämpft. Das Gelände gilt als letzte Bastion des ukrainischen Widerstands in Mariupol gegen die russischen Truppen.

Scholz verteidigt deutsche Waffenlieferungen

Bundeskanzler Scholz hat seinen Kurs im Ukraine-Krieg unterdessen verteidigt. Man werde das Land auch in Zukunft unterstützen - mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffen, sagte Scholz auf einer Mai-Kundgebung in Düsseldorf. Seine Rede wurde von lauten Sprechchören und Protestrufen wie "Lügner" und "Kriegstreiber" begleitet. DGB-Chef Hoffmann warnte unterdessen davor, den deutschen Verteidigungshaushalt zulasten des Sozialstaats aufzustocken. Dies könne den sozialen Frieden gefährden, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf der zentralen Mai-Kundgebung in Berlin.