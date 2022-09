Stand: 14.09.2022 06:43 Uhr Ukraine-Krieg: Energieminister beraten über steigende Preise

Kommissionspräsidentin von der Leyen will sich am Vormittag vor dem EU-Parlament zur Lage der Europäischen Union äußern. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen dürften im Mittelpunkt ihrer Rede stehen. Es wird auch erwartet, dass sie sich zum weiteren Umgang mit den hohen Energiepreisen äußert und Notfallmaßnahmen vorstellt. Die Energieminister der Mitgliedsstaaten hatten die Kommission aufgefordert, Vorschläge auszuarbeiten.

Die Energieminister der deutschen Bundesländer kommen heute in Hannover zusammen, um über die Energiekrise zu beraten. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Versorgungssicherheit, die steigenden Energiepreise sowie der von der Bundesregierung vorgestellte Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz.

AUDIO: Regierung verspricht Unternehmen weitere Hilfen (27 Min) Regierung verspricht Unternehmen weitere Hilfen (27 Min)

Scholz telefoniert wieder mit Putin

Bundeskanzler Scholz (SPD) hat am Dienstag erstmals seit vielen Wochen wieder mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. In dem 90-minütigen Gespräch habe Scholz darauf gedrungen, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung des russischen Krieges in der Ukraine komme, teilte Regierungssprecher Hebestreit mit. Diese solle auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basieren. "Der Bundeskanzler betonte, dass etwaige weitere russische Annexionsschritte nicht unbeantwortet blieben und keinesfalls anerkannt würden", so Hebestreit weiter.

AKW Saporischschja: Alle Notstromkabel repariert

Nach Angaben der internationalen Atomenergieagentur IAEA wurden die drei Notstromkabel zum Atomkraftwerk Saporischschja repariert. Die erste Stromverbindung war am Sonnabend wiederhergestellt worden. In den vergangenen Wochen hatte es große internationale Sorgen gegeben, dass in dem AKW durch Beschuss eine nukleare Katastrophe ausgelöst werden könnte. Das ukrainische Kraftwerk ist von russischen Soldaten besetzt.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.