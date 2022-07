Stand: 18.07.2022 12:56 Uhr Ukraine-Krieg: EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Waffen an

Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Michel nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf 2,5 Milliarden Euro. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden, drei weitere folgten dann im März, April und Mai. Mit den Geldern werden laut EU-Angaben Waffen, aber auch Dinge wie persönliche Schutzausrüstung, Sanitätsmaterial und Treibstoff finanziert.

Selenskyj suspendiert ranghohe Behördenchefs

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Chefs des Inlandsgeheimdienstes und der Generalstaatsanwaltschaft abgesetzt. Grund ist mutmaßlicher Landesverrat. Sie sollen für zahlreiche Fälle von Kollaboration mit Russland in ihren Behörden verantwortlich sein. Mehr als 60 Behördenmitarbeiter seien in russisch besetzten Gebieten geblieben und arbeiteten mit dem Feind zusammen, erklärte Selenskyj. Nach seinen Worten laufen derzeit insgesamt etwa 650 Strafverfahren wegen Hochverrats.

AUDIO: Ukraine-Krieg: Selenskyj hat hochrangige Mitarbeiter abgesetzt (5 Min) Ukraine-Krieg: Selenskyj hat hochrangige Mitarbeiter abgesetzt (5 Min)

Turbine für Nord Stream 1 angeblich bereits in Deutschland

Die für den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 1 wichtige Turbine ist angeblich in Deutschland eingetroffen. Sie sei gestern von Kanada per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden, berichtet die russische Zeitung "Kommersant". Nun werde es etwa fünf bis sieben Tage dauern, bis die Turbine in Russland ankomme. Das fehlende Bauteil hatte Moskau Mitte Juni als Begründung dafür genannt, die Gaslieferungen nach Deutschland über Nord Stream 1 zu drosseln. Derzeit wird die Pipeline bis zum 21. Juli gewartet.