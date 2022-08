Stand: 11.08.2022 06:40 Uhr Ukraine-Krieg: EU darf keine russische Kohle mehr importieren

Ab sofort dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Seit Mitternacht ist das entsprechende Embargo in Kraft. Es ist Teil eines Sanktionspakets wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Laut EU-Kommission könnte Russlands Wirtschaft dadurch pro Jahr rund acht Milliarden Euro einbüßen. Lieferengpässe werden nicht erwartet. Es sei genügend Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar, heißt es. Ab Ende des Jahres sollen zusätzlich russische Öl-Lieferungen weitgehend verboten sein.

Konferenz für Ukraine-Hilfen in Kopenhagen

Die Verteidigungsminister aus Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern beraten heute in Dänemark über ihre Ukraine-Hilfen. Bei einer Konferenz in Kopenhagen geht es um militärische und finanzielle Unterstützung. Der ukrainische Präsident Selenskyj bat im Vorfeld erneut um zusätzliche ausländische Waffen. In New York kommt heute außerdem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammen. Thema dort wird die angespannte Lage am ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja sein, das von russischen Truppen besetzt ist.

Weitere Zivilisten in Ostukraine getötet

In der ostukrainischen Stadt Bachmut sollen durch russischen Artillerie-Beschuss weitere Zivilisten getötet worden sein. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft spricht von sieben Todesopfern. Demnach wurden Wohnhäuser und Geschäfte von Mehrfachraketenwerfern getroffen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Bachmut und die Nachbarstadt Soledar in der Region Donbass sind sei Tagen Ziel russischer Truppen. Westliche Beobachter verzeichnen ein langsames Vorrücken.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.