Stand: 20.07.2022 12:33 Uhr Ukraine-Krieg: EU-Kommission will im Notfall Sparzwang für Gas

Im Fall eines Gasnotstands sollen EU-Staaten nach dem Willen der Europäischen Kommission zum Gassparen gezwungen werden können. Konkret schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor, dass verbindliche Reduktionsziele möglich sein sollen, wenn freiwillig nicht genug gespart wird. Zunächst sollen die EU-Länder freiwillig alles dafür tun, ihren Verbrauch in den kommenden Monaten um 15 Prozent im Vergleich zum Schnitt der vergangenen fünf Jahre zu reduzieren.

Putin droht mit sinkenden Gaslieferungen

Der russische Präsident Putin droht Deutschland und der EU mit weiter sinkenden Gaslieferungen. Putin sagte, sollte Russland eine in Kanada gewartete Turbine nicht zurück erhalten, werde deutlich weniger Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 geleitet werden als bisher. Gleichzeitig bot er an, als Ersatz die Trasse Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Das Genehmigungsverfahren wurde von Deutschland wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgesetzt. Nord Stream 1 ist derzeit wegen alljährlicher Wartungsarbeiten komplett still gelegt, soll aber eigentlich am Donnerstag wieder ans Netz gehen.