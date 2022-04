Ukraine-Krieg: Deutschland weist 40 russische Diplomaten aus Stand: 04.04.2022 19:09 Uhr Die Bundesregierung verweist 40 russische Diplomaten des Landes. Außenministerin Baerbock (Grüne) begründete dies unter anderem mit den mutmaßlichen Gräueltaten russischer Soldaten im ukrainischen Butscha.

Bei den ausgewiesenen Diplomaten sei von einer Zugehörigkeit zu russischen Nachrichtendiensten auszugehen, hieß es. Sie wurden zu "unerwünschten Personen" erklärt und haben nun fünf Tage Zeit, Deutschland zu verlassen. Baerbock sagte, die Arbeit dieser Botschaftsangehörigen sei "eine Bedrohung für diejenigen, die bei uns Schutz suchen." Und: "Die Bilder aus Butscha zeugen von einer unglaublichen Brutalität der russischen Führung und derer, die seiner Propaganda folgen." Aus anderen Orten, die russische Truppen in der Ukraine besetzt haben, müsse man ähnliche Bilder befürchten.

Baerbock will weitere Waffen in die Ukraine liefern lassen

Weitere Informationen Olaf Scholz bei Deutschland3000: "Dienste verschweigen Putin die Wahrheit" Der Bundeskanzler hat im Podcast mit Eva Schulz tiefe Einblicke in sein Verhältnis zu Wladimir Putin gegeben. mehr

Baerbock kündigte zudem weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. "Butscha und Mariupol zeigen, dass es um Leben und Tod von Millionen von Menschen in der Ukraine geht." Geprüft werde auch eine Lieferung von Waffen, "die wir bisher nicht geliefert haben". Offenbar geht es dabei auch um sogenannte Offensivwaffen - bislang beliefert Deutschland die Ukraine mit "Defensivwaffen", zu denen unter anderem Panzerfäuste zählen.

Merkel und Steinmeier reagieren auf Kritik an Deutschlands bisheriger Politik

Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel (CDU) reagierte auf Kritik an ihrer Russland-Politik durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Merkel ließ erklären, sie stehe "zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest". Damals hatte die NATO eine Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis abgelehnt. Der frühere Außenminister und jetzige Bundespräsident Steinmeier (SPD) räumte eigene Fehler und Irrtümer in der Politik gegenüber Russland ein. So sei sein Festhalten an Nord Stream 2 eindeutig ein Fehler gewesen, sagte Steinmeier.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Baerbock kündigt weitere Waffenlieferungen an Ukraine an Die Bundesregierung prüfe dabei auch eine Lieferung von Waffensystemen, "die wir bisher nicht geliefert haben". Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 03.04.2022 | 08:00 Uhr