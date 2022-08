Stand: 23.08.2022 14:00 Uhr Energiekrise: Deutsche Gasspeicher zu mehr als 80 Prozent gefüllt

Der Füllstand der deutschen Erdgas-Speicher liegt aktuell durchschnittlich bei mehr als 80 Prozent und übertrifft damit weiterhin die gesetzlichen Vorgaben. Das geht aus Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervor. Vorgesehen ist, dass die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent, am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent und am 1. November zu mindestens 95 Prozent gefüllt sein müssen. "Die Gasspeicher in Deutschland werden mit einer bewundernswerten Geschwindigkeit befüllt", sagte der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller. Er und andere Experten gehen allerdings davon aus, dass nicht alle Speicher in Deutschland den geforderten Füllstand erreichen werden. Eine bundesweite Gasmangel-Lage sei aber angesichts der Entwicklung unwahrscheinlich.

Scholz will Wasserstoff-Abkommen in Kanada unterzeichnen

Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck setzen heute ihre Gespräche in Kanada fort. Beide Politiker nehmen an einem deutsch-kanadischen Wirtschaftsforum teil und fliegen im Anschluss nach Stephenville in Neufundland. Dort soll eine Windenergieanlage zur Produktion von Wasserstoff entstehen. Zur deutsch-kanadischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet wollen Scholz und Kanadas Premierminister Trudeau heute ein Abkommen schließen.

Beratungen zur Zukunft der Krim

Die Ukraine hält heute einen Online-Gipfel zur annektierten Halbinsel Krim ab. Es werden Redebeiträge von Nato-Generalsekretär Stoltenberg und Bundeskanzler Scholz erwartet. Die Ukraine gibt als Ziel aus, die 2014 von Russland annektierte Halbinsel zurück zu erobern.

