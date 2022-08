Stand: 06.08.2022 07:32 Uhr Ukraine-Krieg: Bundesnetzagentur ruft zu deutlichem Gas-Sparen auf

Die Verbraucher in Deutschland müssen aus Sicht der Bundesnetzagentur deutlich mehr Energie sparen, um eine Gasmangel-Lage im Winter abzuwenden. Behördenchef Müller sagte der "Welt am Sonntag", ein Mangel werde sich nur verhindern lassen, wenn in privaten Haushalten mindestens 20 Prozent weniger Gas verbraucht wird. Müller schloss nicht aus, dass es bei einer Notsituation auch für Wohnungen Auflagen geben könnte. Denkbar sei zum Beispiel, nur noch das Heizen einzelner Räume zu erlauben.

Russland und die Türkei vereinbaren engere Zusammenarbeit

Russland und die Türkei wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausweiten. Die Präsidenten Putin und Erdogan erklärten nach ihrem Treffen im russischen Sotschi, dies gelte für die Bereiche Verkehr, Landwirtschaft, Finanzen und Bau. Nach Angaben des russischen Vize-Ministerpräsidenten Nowak stimmte Ankara auch zu, Teile der Energie-Lieferungen aus Russland künftig in Rubel zu zahlen. Putin und Erdogan bekannten sich ihrer Erklärung zufolge zudem erneut zu dem Getreide-Abkommen, das Moskau und Kiew unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen unterzeichnet hatten. Das umfasse auch den ungehinderten Export von russischem Getreide sowie Dünger und Rohstoffen. Außerdem versicherten die beiden Präsidenten einander, sich im "Kampf gegen alle terroristischen Organisationen in Syrien" abzustimmen.

Russland und Ukraine werfen sich Beschuss von Atomkraftwerk vor

Moskau und Kiew haben sich gegenseitig den Beschuss des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja vorgeworfen. In Teilen der Stadt Enerhodar, in der das Kraftwerk liege, seien Strom- und Wasserversorgung ausgefallen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Zudem habe ein Block des AKW teilweise abgeschaltet werden müssen. Ein Brand auf dem Werksgelände habe gelöscht werden können. Von ukrainischer Seite hieß es hingegen, die Russen hätten das Gelände selbst beschossen. Infolge der russischen Angriffe sei eine Hochspannungsleitung zum benachbarten Wärmekraftwerk beschädigt worden, teilte der ukrainische staatliche Atomkonzern Enerhoatom mit.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.