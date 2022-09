Stand: 10.09.2022 08:28 Uhr Ukraine-Krieg: Baerbock trifft zu Überraschungsbesuch in Kiew ein

Deutschlands Außenministerin Baerbock ist zu einem nicht angekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Es ist das zweite Mal seit Kriegsbeginn, dass sie dorthin gereist ist. Sie wolle zeigen, dass Deutschland der Ukraine weiter beisteht, mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung, sagte Baerbock am Morgen bei ihrer Ankunft. Die Grünen-Politikerin war in der Nacht mit einem Sonderzug von Polen nach Kiew gereist. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch im Vorfeld nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Auch das weitere Programm Baerbocks in der Ukraine wurde zunächst geheim gehalten.

Selenskyj meldet weitere Erfolge gegen Russland

Die Ukraine meldet bei ihrer Offensive gegen die russischen Besatzer weitere Erfolge. Präsident Selenskyj sagte, in der Region Charkiw im Nordosten des Landes hätten die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über mehr als 30 Ortschaften übernommen. Auch im Süden in der Region Cherson gebe es weiter erbitterte Kämpfe. Dort meldet die ukrainische Armee ebenfalls erhebliche Geländegewinne. Derweil kündigten die russischen Besatzer die "Evakuierung" weiterer Orte im Gebiet Charkiw an. Die Zivilbevölkerung solle "an sichere Orte" gebracht werden.

EU bewilligt weitere Milliarden für Ukraine

Die Europäische Union unterstützt die Ukraine mit weiteren fünf Milliarden Euro an Hilfskrediten. Das gab Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Michel in Berlin bekannt. Deutschland gebe darüber hinaus eine Milliarde Euro an direktem Zuschuss an die Ukraine, sagte Scholz. Die EU-Hilfen sind Teil eines insgesamt neun Milliarden Euro umfassenden Pakets für das von Russland angegriffene Land. Die Weltbank beziffert die Kosten für den Wiederaufbau des Landes inzwischen auf knapp 350 Milliarden Euro.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.