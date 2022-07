Stand: 14.07.2022 21:47 Uhr Ukraine-Krieg: Baerbock schließt Lockerung der Russland-Sanktionen aus

Außenministerin Baerbock hat eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen ausgeschlossen. Auch ein solcher Schritt würde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, "sondern wir wären doppelt erpressbar", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in einer Diskussion mit Bürgern in Bremen. Würde man akzeptieren, dass jemand "auf brutalste Art und Weise" internationales Recht breche, dann wäre das "eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten". Daher werde man auch diese Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass die Gesellschaft in Deutschland nicht gespalten werde. Politiker der Linken und der AfD hatten sich für eine Lockerung ausgesprochen, weil die Strafmaßnahmen auch die deutsche Wirtschaft belasten.

Lambrecht: Wenig Spielraum für Waffenabgabe an Ukraine

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) sieht nur noch geringen Spielraum für die Abgabe von Waffen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. Deutschland begleite die Ukraine durch Waffenlieferungen, aber auch durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten, sagte Lambrecht heute bei einem Truppenbesuch beim Marinefliegerkommando in Nordholz (Kreis Cuxhaven). "Ich muss aber auch sagen, dass wir in Bezug auf Abgaben aus der Bundeswehr an die Grenzen gestoßen sind." Sie stehe in regelmäßigem Austausch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen darüber, wie Deutschland die Ukraine unterstützen könne. Ihre Aufgabe sei es aber auch, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die Landes- und Bündnisverteidigung sicherzustellen.

AUDIO: Strafverfolgung von Kriegsverbrechen: Ermittlungen besser koordinieren (4 Min) Strafverfolgung von Kriegsverbrechen: Ermittlungen besser koordinieren (4 Min)

Zahlreiche Tote bei Raketenangriff

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Winnyzia im Zentrum der Ukraine sind am Donnerstag nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Polizei zufolge mussten rund 90 Verletzte medizinisch behandelt werden, etwa 50 von ihnen befanden sich in einem kritischen Zustand. Drei Raketen sollen in einem Bürozentrum eingeschlagen sein. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen und habe etwa 50 parkende Autos erfasst. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem "offenen Akt des Terrorismus".