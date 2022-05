Stand: 14.05.2022 07:11 Uhr Ukraine-Krieg: Baerbock bittet Ukraine um Geduld bei schweren Waffen

Bei ihrem Treffen in Schleswig-Holstein haben die Außenministerinnen und Außenminister der führenden demokratischen Industriestaaten der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Bundesaußenministerin Baerbock bat ihren ukrainischen Kollegen Kuleba aber um Geduld bei der Lieferung von weiteren schweren Waffen. In den ARD-Tagesthemen sagte sie, die Bündnispartner könnten nicht auf Knopfdruck und sofort aus eigenen Beständen alle Mittel zur Verteidigung liefern. Baerbock betonte außerdem besonders das Engagement gegen eine weltweite Lebensmittelkrise. Die G7 würden alles tun, damit durch den Krieg gestoppte Getreidelieferungen wiederaufgenommen werden könnten. Unter anderem wird offenbar ein Vorschlag geprüft, Nahrungsmittel über die Baltischen Staaten zu exportieren. Die Außenministerinnen und Außenminister beraten zum Abschluss ihres Treffens im Gut Weißenhaus am Vormittag über die Auswirkungen der Klimakrise auf die internationale Sicherheit. Anschließend soll es um die Lage im Mittleren Osten und in Nordafrika gehen.

VIDEO: G7-Treffen: Sorge vor schwerer Lebensmittelkrise wächst (3 Min)

Selenskyj fordert mehr internationalen Druck auf Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert noch mehr Druck der Weltgemeinschaft auf Russlands Staatschef Putin. Mit jedem Tag des Krieges nähmen auch die globalen Bedrohungen zu, nicht nur in Europa, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Dennoch würden in einigen Ländern Sanktionen gegen Russland zurückgehalten. Währenddessen stürben in der Ukraine Menschen, die ihr bestes gäben, um die Freiheit zu verteidigen, so Selenskyj.