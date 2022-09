Stand: 11.09.2022 09:06 Uhr Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk Saporischschja wird heruntergefahren

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist nach ukrainischen Angaben vollständig vom Stromnetz abgekoppelt worden und wird nun heruntergefahren. "Es wurde entschieden, den Reaktorblock Nummer sechs in den sichersten Zustand - den Kaltzustand - zu versetzen", teilte die ukrainische Atombehörde mit. Das AKW befindet sich seit Wochen unter Beschuss, für den sich beide Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich machen. Das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist seit März von russischen Truppen besetzt, wird aber von ukrainischem Personal betrieben. Es ist das größte AKW in Europa. Bereits im August gab es eine Notabschaltung des Kraftwerks.

AUDIO: Ukraine: AKW Saporischschja vom Netz (1 Min) Ukraine: AKW Saporischschja vom Netz (1 Min)

Kuleba bittet Deutschland um Kampfpanzer - Ukrainische Geländegewinne

Beim Besuch seiner deutschen Kollegin Baerbock in Kiew hat der ukrainische Außenminister Kuleba mehr Waffen für die laufende Gegenoffensive verlangt. Konkret wiederholte er den Wunsch nach Leopard-Kampfpanzern. Baerbock ging darauf nicht direkt ein, sagte aber weitere Unterstützung und die Lieferung anderer Panzer zu.

Ukraines Präsident Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, allein in den vergangenen zehn Tagen seien rund 2.000 Quadratkilometer der von Russland besetzten Gebiete zurückerobert worden. Moskau sprach derweil von einer "Neuaufstellung" seiner Truppen: Soldaten würden aus dem Gebiet abgezogen, um weiter südlich die Truppen in der Region Donezk zu verstärken.

Grüne wollen an Kohleausstieg festhalten

Deutschlands Grünen-Co-Vorsitzende Lang will trotz der Energiekrise am vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 festhalten. Das sei notwendig, allein schon, um die Klimaziele zu erreichen, sagte Lang der Funke-Mediengruppe. Klimaschutz und eine sichere Energieversorgung dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, sonst riskiere man die Handlungsfähigkeit und Freiheit künftiger Generationen. Die Kohlekommission hatte einen Ausstieg bis 2038 geplant. SPD, Grüne und FDP vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag, dies möglichst schon acht Jahre früher zu erreichen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.