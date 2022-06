Stand: 13.06.2022 11:05 Uhr Ukraine-Krieg: Amnesty wirft Russland Streumunition-Einsatz vor

In der Ukraine haben russische Truppen nach Recherchen von Amnesty International Streumunition eingesetzt und damit zahlreiche Zivilisten getötet. Die Menschenrechtsorganisation hat nach eigenen Angaben Beweise für mindestens sieben entsprechende Angriffe in der ostukrainischen Stadt Charkiw. Streumunition setzt in der Luft Dutzende kleinerer Sprengsätze frei, die sich verteilen und wahllos Menschen töten oder verletzen. Der Einsatz ist in den meisten Ländern der Welt geächtet.

AUDIO: Die Situation im Ukraine-Krieg am Montagmorgen (7 Min) Die Situation im Ukraine-Krieg am Montagmorgen (7 Min)

Ukrainische Armee verliert Kontrolle über Zentrum von Sjewjerodonezk

Die ukrainische Armee hat die Kontrolle über das Zentrum der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes verloren. Nach Angaben des Militärs mussten sich die ukrainischen Soldaten zurückziehen, nachdem russische Truppen die Großstadt mit Artillerie beschossen hatten. Die Kämpfe dauerten aber weiter an. Sjewjerodonezk in der Region Luhansk gilt als strategisch wichtige Stadt. Ihre Eroberung dürfte die russischen Truppen erheblich bei ihrem Versuch voranbringen, die Kontrolle über den kompletten Donbass zu erlangen.