Stand: 04.08.2022 15:45 Uhr Ukraine-Krieg: Amnesty kritisiert ukrainische Kriegsführung

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der ukrainischen Armee vor, durch ihre Militärtaktik unnötig Zivilisten gefährdet zu haben. Die Soldaten hätten "wiederholt aus Wohngebieten heraus operiert", erklärte Janine Uhlmannsiek von Amnesty International Deutschland unter Berufung auf Untersuchungen der Nichtregierungsorganisation im Kriegsgebiet. Das Kriegsrecht aber verlange von Konfliktparteien, militärische Objekte so weit wie möglich entfernt von zivilen Einrichtungen zu platzieren. Das ukrainische Vorgehen sei "ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht". Amnesty betonte aber auch: "Gleichzeitig rechtfertigen die ukrainischen Verstöße in keiner Weise die vielen wahllosen Schläge des russischen Militärs mit zivilen Opfern, die wir in den vergangenen Monaten dokumentiert haben."

Während der Bericht von kremltreuen russischen Medien ausführlich thematisiert wurde, zeigte sich Kiew empört. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak warf Amnesty eine Beteiligung an einer russischen Propaganda-Kampagne vor, mit welcher die westlichen Waffenlieferungen gestoppt werden sollen.

Ukraine: Russische Angriffe auf breiter Front

Der ukrainische Generalstab hat neue russische Angriffe im Osten und Süden des Landes vermeldet. In der Region Charkiw wurden demnach mehrere Ortschaften unter Beschuss genommen. Angriffe auf die Industriestadt Awdijiwka habe das ukrainische Militär abgewehrt. Russland hatte seinen Angriff auf die Ukraine Ende Februar gestartet. Die russische Armee hat seitdem große Teile des Ostens und des Südens unter ihre Kontrolle gebracht.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.