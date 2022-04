Ukraine-Geflüchtete: Hürden auf dem Arbeitsmarkt Sendung: NDR Info | 28.04.2022 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 05.05.2022

Kinderärztin Irina Popova aus Odessa lebt seit Anfang März in der Region Hannover. Sie will arbeiten, doch das ist nicht so einfach.