Ukraine: Einigung auf Verhandlungen mit Russland und neue Gefechte Stand: 27.02.2022 23:52 Uhr Die russische Armee setzt ihre Invasion in der Ukraine fort. Es soll nun aber Verhandlungen geben. In einer Sondersitzung des Bundestags kündigte Kanzler Scholz mehr Geld für die Bundeswehr an. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj teilte am Sonntag mit, dass man Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt habe. Eine russische und eine ukrainische Delegation würden sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen. Dennoch gab es an verschiedenen Orten in der Ukraine wieder Gefechte - etwa in Kiew und Charkiw.

Weitere europäische Staaten kündigten Waffenlieferungen an die Ukraine an. Auch die EU will eine halbe Milliarde Euro für Waffen und Ausrüstung geben. Darauf einigten sich die 27 Mitgliedstaaten - es ist das erste Mal, dass die Europäische Union Waffen für ein angegriffenes Land finanziert.

Bundeskanzler Scholz verurteilte in einer Regierungserklärung den russischen Angriff und erklärte, die Bundeswehr erhalte unter anderem zusätzliche 100 Milliarden Euro für bessere Ausstattung. Um Deutschland von russischem Gas unabhängiger zu machen, kündigte der Kanzler den Bau von Flüssigerdgas-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an.

Putin: Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt

Russlands Präsident Putin sagte, er habe die Abschreckungskräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt, zu denen unter anderem die Atomstreitkräfte gehören. Gründe dafür seien das "aggressive Verhalten der Nato" und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die Europäische Union vereinbarte, ihren gesamten Luftraum für russische Flugzeuge zu sperren. Der deutsche Luftraum ist bereits gesperrt.

Die Vereinten Nationen teilten mit, dass bisher etwa 370.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet seien. EU-Innenkommissarin Johansson sagte, sie rechne mit mehreren Millionen Flüchtlingen, die in die EU kommen wollen.

Mehr als 100.000 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntag bei einer Friedensdemonstration in Berlin. Auch in Norddeutschland gab es wieder Demos, zum Beispiel in Niedersachsen und in Hamburg.

