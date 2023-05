Sendung: Aktuell | 18.05.2023 | 11:02 Uhr | von Arne Bartram

1 Min | Verfügbar bis 18.05.2024

Von 2024 an darf die Video-Plattform für Nutzer in Montana nicht mehr in App-Stores verfügbar sein. Dem Gouverneur zufolge geht es dabei um den Schutz von Daten vor China.