Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten in Hamburg-Ahrensburg ist eine UNESCO-Projektschule. Hier bekommt jeder so viel Zeit, wie er braucht, um die deutsche Sprache zu lernen.