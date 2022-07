Stand: 29.07.2022 07:50 Uhr UN: Erste Getreide-Exporte aus der Ukraine stehen bevor

Die ersten Schiffe mit Getreide an Bord sollen die Ukraine nach UN-Angaben bald verlassen. UN-Nothilfekoordinator Griffiths sagte, es lägen einige schon beladene Frachter in den Häfen am Schwarzen Meer zur Abfahrt bereit. Der genaue Korridor durch teilweise vermintes Gebiet steht demnach aber nicht endgültig fest. Am Freitag hatten Russland und die Ukraine mit den Vereinten Nationen und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um Getreide-Ausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen. Der Export war nach dem russischen Angriffskrieg zum Erliegen gekommen. Wegen der fehlenden Getreidelieferungen befürchtet die UNO zunehmend Hungerkrisen in der Welt.

Strengere Vorschriften für Füllstände der Gasspeicher

Vor dem Hintergrund eines drohenden Gasmangels im kommenden Winter treten heute strengere Vorschriften für die Füllstände der Gasspeicher in Kraft. Bis September müssen sie zu drei Vierteln gefüllt sein. Für November gilt das Ziel von 95 Prozent. Wirtschaftsminister Habeck sagte, die Lage bleibe angespannt. Die Speicher müssten bis zum Winter gefüllt werden. Wegen der stark steigenden Energiepreise will er zudem über weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger sprechen.