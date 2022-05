Stand: 13.05.2022 08:35 Uhr Ukraine-Krieg: Neue Verhandlungen über Soldaten in Mariupol

Die Ukraine bemüht sich weiter, die im belagerten Stahlwerk von Mariupol eingeschlossenen Soldaten zu retten. Laut Vize-Regierungschefin Wereschtschuk hat eine neue Verhandlungsrunde begonnen, unterstützt von den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz. Die Türkei ist demnach als Vermittler dabei. Angestrebt werde eine Evakuierung der Soldaten in mehreren Etappen, an erster Stelle stehe die Rettung von 38 schwer Verwundeten, so Wereschtschuk. Die Türkei hat Medienberichten zufolge vorgeschlagen, alle ukrainischen Soldaten in dem Stahlwerk über den Seeweg in Sicherheit zu bringen und bei sich aufzunehmen. Russland lehnt bisher jede Evakuierung ab und fordert die Kapitulation.

Kuleba kommt zu G7-Außenministertreffen

Bei ihrem Treffen in Weißenhaus an der Ostsee setzen die G7-Außenminister ihre Beratungen über Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine heute fort. Auch die Außenminister aus der Ukraine und aus Moldau, Kuleba und Popescu, werden erwartet. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe.

Bundeskanzler Scholz (SPD) stellt sich zur Stunde den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Verteidigungsausschuss. Es geht um die weiteren Rüstungsexporte in die Ukraine. Zuletzt hatte die Bundesregierung Panzer und Haubitzen bereitgestellt.

Weitere Informationen G7-Gipfel-Treffen: Polizei meldet keine Zwischenfälle Das G7-Treffen der Außenminister in Weißenhaus an der Ostsee läuft. Polizisten aus ganz Deutschland sind noch bis Sonnabend im Einsatz, um für einen ruhigen Verlauf zu sorgen. mehr