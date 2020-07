Corona: Schlachthof in Lohne schließt nicht Sendung: NDR Info | 20.07.2020 | 14:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 27.07.2020

Trotz des Corona-Ausbruchs in einem Schlachthof in Lohne läuft der Betrieb an dem Standort vorerst weiter. Wiesenhof kündigte an, die Schutzmaßnahmen dort zu erhöhen.