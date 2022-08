Trockenheit sorgt für Niedrigwasser in Elbe, Weser und Ems Stand: 17.08.2022 16:32 Uhr In weiten Teilen Deutschlands hat es in diesem Sommer kaum geregnet, auch die Flüsse im Norden sind von der Trockenheit und Niedrigwasser betroffen. Die Pegelstände an Elbe, Weser, Ems oder Aller sinken.

von Claus Hesseling

Mehr als die Hälfte aller Pegel in Norddeutschland, deren Daten von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) gesammelt werden, zeigen derzeit einen niedrigen Wasserstand (32 der 59 Pegelstellen). Von dem aktuellen Niedrigwasser sind sowohl die Einzugsgebiete von Elbe und Weser sowie Ems und Aller betroffen.

Die Daten hinter der Grafik Die gemessenen Pegelstände zeigen nicht die Wassertiefe des Flusses an, sondern nur den Abstand zwischen Wasserspiegel und Pegelnullpunkt (PNP). Erst durch Addition von Pegelstand mit dem zugehörigen Wert des Pegelnullpunktes erhält man die Höhe des Wasserspiegels über Normalhöhennull (NHN). Der Wert des Pegelnullpunktes wird vom Betreiber des Pegels festgelegt und liegt meist unter dem niedrigsten, über eine lange Zeit gemessenen Wasserstand. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) berechnet zudem langjährige Mittelwerte für die durchschnittlichen Hoch- und Niedrigwasser-Werte. Oft werden die über mehrere Jahrzehnte berechnet. Vor allem für Tide-Gewässer gibt es diese Werte in der Regel nicht. Auch Elbe, Weser und Ems sind in Teilen von den Gezeiten betroffen.

Weser: Fährbetrieb bereits eingestellt

Prozentual liegt der Pegel Rethem an der Aller am deutlichsten unter dem mittleren Niedrigwert. Auch an den anderen Messstellen führt die Aller derzeit sehr wenig Wasser. Die Wasserstände an Ilmenau, Trave und Peene bewegen sich noch im Normalbereich. An der Weser haben Fähren bereits ihren Betrieb eingestellt. Der Fluss ist stark abhängig vom Zufluss durch die Edertalsperre in Nordhessen. Je nach Füllstand der Talsperre kann das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser den Abfluss aus dem Stausee drosseln. Und da das Füllvolumen der Edertalsperre die Grenze von 40 Millionen Kubikmeter Wasser unterschritten hat, wird die Abgabe auf ein Minimum beschränkt.

Viele Wochen ohne ausgiebigen Regen

Was Schulkinder in den Sommerferien freut, macht Landwirten, Fährbetreibern, Binnenschiffern und der Wasserwirtschaft Sorgen. Denn in vielen Gebieten im Norden hat es in den vergangenen Wochen und Monaten zu wenig geregnet. Im langjährigen Schnitt (1991-2020) haben die DWD-Wetterstationen in den Nord-Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg in der Regel 70 bis 80 mm Niederschlag in den Juli-Monaten gemessen. In diesem Jahr lagen die Niederschlagssummen im Juli bei 45 bis 54 mm. Dieses Wasser fehlt den Wäldern, auf den Feldern und zuletzt auch in den Bächen und Flüssen.

Satellitenbilder zeigen Auswirkungen der Trockenheit

Die Wetterlage macht sich auch aus dem Weltall bemerkbar. Der Vergleich von Satellitenbildern zeigt, dass der aktuelle Sommer im Vergleich zum Beispiel zum Jahr 2017 sehr viel trockener ist. Die Sandbänke der Elbe bei Damnatz in der Nähe von Dannenberg in Niedersachsen sind bei den aktuellen Bildern deutlich zu erkennen.

Das knappe Wasser in den Talsperren, Seen und Teichen macht sich auch schon bei der Trinkwasser-Versorgung bemerkbar. Die Menschen in einigenOberharz-Gebieten zum Beispiel müssen damit rechnen, dass die Trinkwasservorräte in einigen Wochen des Sommers zur Neige gehen könnten. Das einzige, was den Flüssen helfen könnte, wäre Regen - und zwar ausgiebige Niederschläge über mehrere Wochen hinweg.

