Stand: 26.11.2019 07:36 Uhr

Trecker-Demo: Hunderte Norddeutsche sind dabei

Hunderte Landwirtinnen und Landwirte aus Norddeutschland sind mit ihren Traktoren auf dem Weg nach Berlin. Ihr Ziel: das Brandenburger Tor. Zur Trecker-Demo heute Mittag werden dort mehr als 10.000 Landwirte erwartet, die gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestieren wollen.

Anreise mit eigenen Traktoren, Pkw, Bus oder Bahn

Die meisten Landwirte sind bereits gestern gestartet. Insgesamt sind aus Niedersachsen mehr als 1.200 Landwirte mit ihren Treckern dabei, mit etwa 600 Fahrzeugen sind die Bauern aus Schleswig-Holstein vertreten und auch aus Mecklenburg-Vorpommern werden mindestens 1.000 Teilnehmer erwartet - viele mit dem eigenen Traktor. Aber auch mit dem Auto, der Bahn oder mit Bussen werden Tausende Landwirte zur Demo nach Berlin kommen. In Niedersachsen haben beispielsweise Ortsverbände des Landvolks Busfahrten organisiert. So können auch Bauern in Berlin dabei sein, ohne die mühsame An- und Abreise mit dem eigenen Traktor in Kauf nehmen zu müssen.

Verkehrsbehinderungen noch in MV möglich

In Norddeutschland könnte es heute noch in Mecklenburg-Vorpommern Behinderungen auf den Straßen geben. In Neustrelitz war heute einer von drei Startpunkten für die Sternfahrt. Dort fuhren am frühen Morgen Hunderte Traktoren auf die Bundesstraße 96. Allein die Auffahrt dauerte nach Angaben der Polizei 27 Minuten. Wie mehrere Polizeisprecher erklärten, kam es bisher nur zu wenigen Staus, weil die meisten Autofahrer die betroffenen Bundesstraßen 96, 109 und 5 mieden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Landwirte fürchten um ihre Existenz

Am Mittag beginnt die Demo in Berlin, und danach, spätestens morgen, machen sich die Landwirte wieder auf den Heimweg. Auch dann ist wieder mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Proteste mit vielen Traktoren gab es auch schon in Norddeutschland, etwa in Hamburg: Dort fuhren vor knapp zwei Wochen mehr als 3.000 landwirtschaftliche Fahrzeuge durch die Hamburger Innenstadt. Die Demonstrationen richten sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Die Bauern kritisieren unter anderem geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Sie befürchten, dass sie dann nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, wenn es immer schärfere und strengere Naturschutzvorschriften gibt. Dadurch wären auch viele Arbeitsplätze betroffen. "Wir wollen, dass das Agrarpaket gestoppt und neu diskutiert wird, mit Bauern und Fachinstituten", sagte die Landwirtin und Sprecherin der Initiative "Land schafft Verbindung", Kathrin Naumann aus Benitz bei Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.11.2019 | 07:11 Uhr