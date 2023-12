Tief "Zoltan": Hunderte Sturmeinsätze - weitere Sturmflut erwartet Stand: 22.12.2023 15:41 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor Sturmtief "Zoltan", das bereits für Hunderte Einsätze im Norden gesorgt hat. Am Vormittag traf eine weitere schwere Sturmflut Hamburg und die Nordseeküste. Im Fern- und Regionalverkehr der Bahn gibt es Ausfälle und Verspätungen.

Für die deutsche Nordseeküste besteht weiter die Gefahr einer Sturmflut. Heute werden das Abend-Hochwasser beziehungsweise das Nacht-Hochwasser an der deutschen Nordseeküste bis zu einen Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, im Wesergebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser und im Elbegebiet bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Diese Sturmflutwarnung ist voraussichtlich bis 0:34 Uhr gültig.

Für die niedersächsischen Kreise Göttingen, Goslar und Northeim gilt eine Unwetterwarnung wegen des Sturmtiefs "Zoltan". Schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometern in exponierten Lagen pro Stunde sind möglich, zudem wird vor allem im Harz ergiebiger Dauerregen bis zu 120 Liter pro Quadratmeter erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Unwetterwarnung wieder aufgehoben, dennoch bleibt es auch hier stürmisch. Seit Donnerstag haben umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und herumfliegende Dachteile bereits zu Hunderten Einsätzen von Feuerwehr und Polizei im ganzen Norden geführt. In Schleswig-Holstein wurden drei Menschen bei Unfällen verletzt. Auf der Insel Hiddensee wurde gestern Abend eine Sturmböe mit einer Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde gemessen.

Heute soll der Wind im Tagesverlauf etwas nachlassen, in den Abendstunden dann wieder zunehmen, wie Anne Wiese, Meteorologin beim DWD sagte. Am Abend sind orkanartige Böen mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde möglich. In der zweiten Nachthälfte soll der Wind etwas abnehmen, am Samstagabend dann wieder kräftiger werden, allerdings nicht mehr so stark wie heute.

Schwere Sturmflut an der Nordsee und in Hamburg

Eine weitere schwere Sturmflut hatte am Vormittag Hamburg und die Nordseeküste getroffen. Am Eider-Sperrwerk bei Tönning sei gegen 9 Uhr ein Pegelstand von 2,51 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Damit sei knapp die Marke einer schweren Sturmflut erreicht worden, die bei 2,50 Metern über dem mittleren Hochwasser liegt. Seitdem sinke der Wasserstand wieder.

In Hamburg wurde der Hochwasserscheitel am Vormittag am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 3,33 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht. Der Fischmarkt und umliegende Straßen wurden teils hüfthoch überspült. Auch in der Hafencity standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Seitdem läuft das Wasser wieder ab. Wenige Stunden nach dem Erreichen des Scheitelpunktes gab die Hamburger Polizei Entwarnung. "Die Lage entspannt sich zunehmend", sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Freitagnachmittag.

Sirenen warnen in Hamburg - Katastrophenstab im Dienst

Wegen der erwarteten Auswirkungen der schweren Sturmflut ist seit dem Morgen der zentrale Katastrophenstab der Hamburger Innenbehörde im Dienst. "Es wird ein Wasserstand von 5,20 Meter erwartet, das entspricht Wasserstandsstufe 1 und damit nimmt der Katastrophenstab seinen Dienst auf", sagte ein Sprecher der Innenbehörde. Um 7.15 Uhr warnten im Elbegebiet Sirenen die Bevölkerung vor der Sturmflut.

Weiterhin Einschränkungen im Bahnverkehr

Videos 3 Min Bahnverkehr auf vielen Strecken im Norden eingestellt Unter anderem die Strecke Hannover-Berlin und die Strecke Göttingen-Kassel wurden gesperrt. Kerstin Ligendza berichtet. 3 Min

Die Deutsche Bahn (DB) teilte mit, dass es heute erneut Einschränkungen im Personenverkehr gibt. Gestern waren zahlreiche Regional- und Fernverkehrszüge aufgrund der Sturmschäden ausgefallen oder verspätet. Derzeit fahren laut Auskunft auf der DB-Homepage etwa die ICE- und IC-Züge auf den Strecken von Hamburg über Hannover und Kassel nach Frankfurt, Stuttgart und Basel sowie nach Würzburg und München nicht auf der kompletten Strecke. Aus Richtung Norden verkehren sie nur bis Hannover, aus Richtung Süden nur bis Kassel. Am Morgen waren die Züge auf diesen Strecken ganz ausgefallen.

Die Bahn hat die Zugbindung für Tickets von Donnerstag und Freitag aufgehoben. Fahrgäste könnten ihr Ticket an einem späteren Tag nutzen. Es gelte für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden. Die DB verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien.

Ausfälle auch im Regionalverkehr - vor allem in SH

Auch im Regionalverkehr gibt es Ausfälle und Behinderungen. Die am Donnerstag gesperrten Strecken zwischen Hamburg, Flensburg und Kiel sind laut Bahn-App aktuell mit Einschränkungen eingleisig wieder befahrbar. Reisende sollten ihre Verbindung vor der Fahrt überprüfen. Auch die Regionalzüge zwischen Hamburg und Sylt fahren wieder. Witterungsbedingt könne es aber noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, teilte die Bahn mit.

Regionalstrecken auch in Niedersachsen und MV blockiert

Die Metronom-Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Tostedt (Landkreis Harburg) ist wegen eines Baums im Gleis in beide Richtungen gesperrt. Ein Busnotverkehr sei eingerichtet, teilte die Bahngesellschaft Metronom auf ihrer Internetseite mit. Aufgrund des Sturms fährt der Metronom zwischen Uelzen und Hamburg sowie Hamburg und Bremen mit einer geringeren Geschwindigkeit. Dadurch komme es zu Verspätungen auf allen Strecken von bis zu 80 Minuten.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Bahnreisende auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Auf der Strecke des RE5 zwischen Stralsund und Berlin habe zwischen Grimmen und Demmin ein umgestürzter Baum die Oberleitung beschädigt, sagte ein Bahnsprecher.

Aus Sicherheitsgründen fuhren die Hamburger U-Bahnen in den Außenbereichen der Strecken nur 40 statt 80 Kilometer pro Stunde, wie die Hochbahn mitteilte. Der Verkehr lief den Angaben zufolge dabei weitgehend stabil, es kam vereinzelt zu Verspätungen - vor allem auf der Linie U1.

Sturmschäden, Überflutungen und Verkehrsbehinderungen

Der Sturm tobt bereits seit gestern Vormittag über dem Norden. In Hamburg ist die Feuerwehr fast 80 mal zu wetterbedingten Einsätzen ausgerückt, wie NDR 90,3 berichtete. Am Fischmarkt in Altona stand das Wasser aufgrund einer ersten schweren Sturmflut am Abend teils hüfthoch. Die Wassermassen liefen dort in nahegelegene Hauseingänge, Geschäfte und Restaurants. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Sturm niemand verletzt. Da nicht alle Autos rechtzeitig weggefahren wurden, wurden auch sie überspült. In der Nacht waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei unterwegs, um in den noch abgestellten Fahrzeugen im Überschwemmungsgebiet nach Menschen zu suchen.

Glätteunfälle auf A1 und A7 wegen Hagelschauer

In Niedersachsen wurden alleine im Raum Osnabrück seit Donnerstagvormittag 107 durch Sturm bedingte Einsätze verzeichnet. In Oldenburg wurden 27 Einsätze, in Braunschweig rund zehn und in Bremen zwei Einsätze gemeldet. Auf der A1 und A7 ist es im Norden von Niedersachsen aufgrund von Hagelschauern zu mehr als zwei Dutzend Glätteunfällen gekommen. Besonders betroffen ist die A1 zwischen Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) und Hamburg sowie die A7 in Höhe Evendorf. Laut Schätzungen der Polizei haben sich in diesen Bereichen knapp 30 Unfälle ereignet. Dabei wurden acht Menschen verletzt - vier davon schwer. Die A1 ist in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Sittensen und Heidenau (Landkreis Harburg) seit etwa 5 Uhr gesperrt.

Drei Verletzte in Schleswig-Holstein - Fehmarnsundbrücke wieder frei

In Schleswig-Holstein zählten die Leitstellen rund 320 Sturmeinsätze. Drei Menschen wurden bei sturmbedingten Unfällen verletzt. In Uphusum (Kreis Nordfriesland) und Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) stießen Autos mit Bäumen zusammen, die auf die Straße gefallen waren. Laut Leitstellen wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt. Auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde ein Lkw durch den Sturm umgekippt, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ein umgestürzter Lastwagen auf der Fehmarnsundbrücke hatte stundenlang die Zufahrt zu der Insel versperrt. Erst gegen Mittag habe der Verkehr auf der Brücke teilweise wieder freigegeben werden können, sagte ein Polizeisprecher. Für leere Lastwagen und Fahrzeuge mit hohen Aufbauten bleibe die Brücke weiterhin gesperrt.

In Mecklenburg-Vorpommern zählten Feuerwehr und Polizei bis zum frühen Vormittag 470 Einsätze wegen des Sturms. Verletzte wurden bisher noch nicht gemeldet. Einige Landstraßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Mehrere Fähren fallen aus

Wegen des stürmischen Wetters müssen sich Reisende auch auf einen eingeschränkten Fährverkehr einstellen. Die Reederei Weiße Flotte sagte Fährfahrten ab. Sie sollen heute gar nicht verkehren. Auch die Wittower Fähre im Norden von Rügen stellte den Betrieb ein. Die Reederei Scandlines hat ihren regulären Fahrplan zum frühen Nachmittag wieder aufgenommen.

In Schleswig-Holstein hat die Wyker Dampfschiff-Reederei den Fährverkehr teilweise eingestellt. Dies betrifft die Hallig-Linie. Für die Föhr-Amrum-Linie gilt ein Sonderfahrplan. Auch die Fähre von Pellworm nach Nordstrand fährt nach einem Sonderfahrplan. Ebenso müssen sich Reisende nach Sylt auf Einschränkungen einstellen. Laut Reederei FRS Syltfähre gibt es ab Havneby und ab List nur eingeschränkte Fahrten. Der Syltshuttle der Deutschen Bahn befördert keine windanfälligen Fahrzeuge wie Lkw mit leeren Anhängern, Gefahrguttransporte oder Motorräder. Der Autozug des Betreibers RDC gibt an, dass sehr leichte, größere Fahrzeuge möglicherweise nicht befördert werden können.

Der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge ist heute komplett eingestellt, wie die Deutsche Bahn ankündigte, die den Fährverkehr mit einer Tochterfirma betreibt. Wer nach Baltrum oder Langeoog will, muss mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Zu den anderen ostfriesischen Inseln hat sich der Fährverkehr heute wieder normalisieren.

Weihnachtsmarkt Rostock öffnet später, Zoo bleibt zu

Der Weihnachtsmarkt in Rostock öffnet wegen des Sturmtiefs heute zwei Stunden später als normal - also um 13 Uhr. Das sei nach Beratungen mit allen beteiligten Partnern und Behörden entschieden worden, teilte die veranstaltende Großmarkt Rostock GmbH mit. Der Weihnachtsmarkt war am Donnerstag bereits wegen des Sturms früher geschlossen worden.

Der Zoo Rostock bleibt heute aus Sicherheitsgründen geschlossen, hieß es auf der Internetseite des Tierparks. Voraussichtlich am Samstag werde er wieder öffnen. Auch der Zoo Stralsund kündigte an, am Freitag nicht mehr zu öffnen. Zunächst hatte die Stadt noch eine Öffnung ab 12 Uhr in Aussicht gestellt.

Ziemlich sicher keine weiße Weihnacht

Auch am Wochenende soll es regnerisch, stürmisch und mild bleiben, sagte Wetterexperte Böttcher dem NDR. Zu Heiligabend am Sonntag liege die Höchsttemperatur voraussichtlich zwischen 4 und 10 Grad Celsius: "Also weit entfernt vom Gefrierpunkt. Schnee und Eis werden kein großes Risiko sein." Und damit gibt es auch in diesem Jahr keine weißen Weihnachten.

